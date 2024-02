Afonso Faria Paulino conquista segundo lugar na 'Carcavelos Tennis Cup'

O jovem tenista madeirense, Afonso Faria Paulino terminou em segundo lugar a 'Carcavelos Tennis Cup'.

A iniciar a época em competições fora da Região, o atleta do Roberto Costa TC conquistou vitórias diante do número seis, Vicente Santos, e do número dois nacional, Tomás Silveira. Vitórias essas que o levaram à final da Carcavelos Tennis Cup - torneio de categoria A, mais elevada para a Federação Portuguesa de Ténis - onde não conseguiu superar Santiago Vasco, jovem tenista do Sport Club Porto, e atual décimo quarto do ranking nacional sub-14 (7-6 e 6-3).

Com esta conquista, é certa a entrada de Afonso Faria Paulino no top-10 nacional de Sub-14, melhor ranking de carreira do jovem tenista madeirense, que já, em 2024, conquistou o Campeonato Regional Sub-16, onde venceu nas três categorias em que participou.

Afonso Faria Paulino teve a companhia de Francisca Marote, Madalena Fernandes, João Araújo, todos atletas do Roberto Costa TC, nesta ida a Carcavelos para disputar o primeiro torneio fora da Região. Todos eles irão participar no Campeonato Regional Sub-14, que se realiza este fim-de-semana, na Quinta Magnólia.