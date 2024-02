Tenistas madeirenses participaram na Prova A de Carcavelos

Cinco tenistas madeirenses deslocaram-se ao território nacional para iniciar a sua época 2024 em torneios fora da Região. O torneio Carnaval Carcavelos Ténis é uma prova de Sub-14 - Nível A, nível mais alto para a Federação Portuguesa de Ténis e que conta com os melhores tenistas do país.

Nos masculinos, Afonso Faria Paulino (Roberto Costa TC) que é 13.º do ranking nacional e tem pela frente o 6.º classificado do ranking, Vicente Santos (CT Espinho), um encontro marcado para esta tarde. O jovem de 13 anos já venceu o Campeonato Regional Sub-16 de 2024 em três categorias diferentes. A acompanhar e com entrada no quadro principal foram Pedro Câmara e João Araújo (Roberto Costa TC). O primeiro venceu as duas rondas do quadro de qualificação em sets directos. Já João Araújo, cedeu na última ronda da qualificação mas entrou como 'Lucky Loser' no quadro principal. Ambos os jogadores têm encontros marcados para esta tarde.

Já nos femininos, também do Roberto Costa TC, Francisca Marote, jogadora de Seleção Nacional Sub-12, é a actual 17ª do Ranking e começa a sua longa época fora da Região diante da 7.ª do ranking, Sofia Skrypnichenko (AHEAD CT). Já Madalena Fernandes (Roberto Costa TC), 18.ª da classificação nacional, também estreia-se em 2024 nos torneios fora de portas diante da 32ª, Constança Fernandes (CT Portimão Rocha). Ambas as Top-20 nacionais têm encontros marcados para o fim desta tarde, em Carcavelos e, em caso de vitória de ambas, as jovens tenistas madeirenses defrontam-se na segunda ronda da prova. Francisca Marote e Madalena Fernandes já disputaram uma final entre ambas em 2024, no Campeonato Regional Sub-16, com a vitória a tender para a primeira.