Quatro árbitros de Judo do CNF estiveram em estágio

Decorreu no dia 3 de Fevereiro, na cidade de Aveiro, o 1.º Estágio Nacional de Arbitragem, promovido pela Federação Portuguesa de Judo neste ano de 2024.

"O Clube Naval do Funchal esteve representado por quatro árbitros, Diogo Rodrigues, Ricardo Bastos, Ricardo Pimentel e Cesar Nicola", informa uma nota divulgada esta manhã.

"O arbitro Diogo Rodrigues encontra-se na categoria de árbitro regional e procura esta época a ascensão a árbitro nacional", acrescentas ao pormenor. "Já Ricardo Bastos e Ricardo Pimentel são já árbitros de elite e encontram-se no topo da arbitragem nacional, César Nicola detém a categoria de árbitro Continental".

Foto DR/CNF

Refere ainda o CNF que "este estágio serviu para clarificar interpretações de regras de arbitragem" da modalidade, "uma vez que no próximo fim de semana se inicia as provas do Calendário Nacional de Judo, mais precisamente o Campeonato AS Nacional Cadetes, no dia 10, em Almada, e no dia seguinte o Campeonato Nacional Equipas Cadetes.

"A primeira prova será o Campeonato Nacional de Cadetes, onde o Clube Naval do Funchal irá estar representado por dois atletas, Dinis Barata na categoria de -60kg e Matias Castro na categoria de -73kg, acompanhados pelo treinador Luís Brito e pelos árbitros Ricardo Pimentel e César Nicola", informa o CNF.