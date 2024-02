Alunos de 8.º ano da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares no papel de investigadores

Pelo segundo ano consecutivo, os alunos de 8.º ano da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (EBSPMA), na Ribeira Brava, experimentaram o papel de investigadores dedicando-se ao estudo de “Microalgas e outros pequenos organismos aquáticos”, do Serviço Educativo da ARDITI.

Numa iniciativa do projecto Mare Nostrum daquele estabelecimento de ensino, que decorreu durante três semanas, os jovens cientistas beneficiaram da oportunidade de contactarem com a biotecnologia que permite testar diferentes condições experimentais no crescimento de microalgas e rotíferos, bem como no comportamento de artémias, explica nota enviada à imprensa.

Esta iniciativa contou com a colaboração do biólogo marinho Ricardo José (MARE-Madeira), e do Centro de Maricultura da Calheta, Direção Regional de Pescas e Mar da RAM, tendo por principal finalidade a exploração in vivo de conceitos biológicos e ecológicos, com aplicação de cálculo e representação gráfica abordados no currículo das Ciências Naturais do 8.º ano, como a fotossíntese e as cadeias tróficas.

Numa altura em que o tema da pressão sobre os recursos alimentares é um assunto cada vez mais na “ordem do dia”, estes alunos tiveram a oportunidade de discutir e analisar criticamente algumas soluções ambientalmente sustentáveis, sempre tendo por directriz fundamental a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos.