AVS vence Leiria e 'cola-se' ao Santa Clara na liderança da II Liga

O AVS, em inferioridade numérica, regressou hoje às vitórias, ao bater a União de Leiria, por 2-1, na 21.ª jornada da II Liga de futebol, num jogo decidido no fim pelo reforço Tunde.

Na tabela, o AVS igualou na liderança o Santa Clara, que ainda vai jogar, com 43 pontos, enquanto a União de Leiria mantém o 13.º lugar, com 24.

O AVS foi a jogo sem três titulares, implicando maiores mexidas no 'miolo', mas recuperou o trio no ataque, com o regresso de Mercado ao lado de Vasco Lopes no apoio a Nené.

O 'quarentão' voltou a fazer diferença numa primeira parte dominada pelo AVS, face a uma União de Leiria demasiado expectante e que podia ter ficado em desvantagem logo aos sete minutos, mas Alaba, desmarcado por Jorge Teixeira, errou a baliza de Kieszek.

O experiente guarda-redes polaco viu Nené ameaçar o golo aos 13 minutos, na sequência de um canto, mas Diogo Amado, na linha de golo, salvou o empate.

O Leiria foi sempre pouco pressionante e não conseguia levar a bola até à área do AVS, que continuava por cima e voltou a ameaçar aos 26, num livre direto. Nené só precisou de mais 14 minutos e uma distância maior para bater Kieszek, num livre que juntou força e colocação em doses certas.

Zé Ricardo foi expulso no reatamento, ao carregar Jordan quando era o último homem do AVS, e os forasteiros rentabilizaram bem a superioridade numérica, logrando empatar aos 59 minutos, num lance saído do banco, com Róchez a receber e a assistir Ayongo.

Os leirienses tinham mais bola e Jordan apareceu no jogo, mas Trigueira negou-lhe o golo e a reviravolta, aos 87 minutos.

Na resposta, o AVS, já com os velocistas Stênio e Tunde em campo, voltou a marcar, com mérito do extremo nigeriano, a furar pelo meio de dois adversários e a rematar com força e colocação, oferecendo um merecido triunfo ao AVS.