Benfica e Sporting com testes difíceis na luta pela liderança da I Liga

Benfica e Sporting, os dois primeiros da I Liga portuguesa de futebol, vão ter hoje testes difíceis frente aos minhotos Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, respetivamente, na 21.ª jornada do campeonato.

Os 'encarnados' entram na ronda no primeiro lugar, com 51 pontos, mais dois do que o Sporting, que tem um jogo a menos, depois de a partida da jornada passada frente ao Famalicão ter sido adiada.

Os 'leões', que vão em seis triunfos seguidos no campeonato, são os primeiros a entrar em campo, para receber o Sporting de Braga, atual quarto classificado, com 40, e que vem de um triunfo na ronda anterior frente ao Moreirense.

Este será o terceiro confronto entre as duas equipas na presente temporada, com um empate na primeira volta (1-1) e vitória dos bracarenses na meia-final da Taça da Liga (1-0), mas, para o campeonato, o Sporting venceu todos os jogos disputados em casa até ao momento.

Mais tarde, o campeão Benfica, que subiu à liderança à condição na jornada anterior, vai procurar a oitava vitória seguida no campeonato na visita a Guimarães, frente a um Vitória que está em quinto, com 39, na luta pelo quarto lugar, e que venceu oito dos 10 encontros realizados no seu estádio.

No jogo da primeira volta, entre duas equipas que a meio da semana se apuraram para as meias-finais da Taça de Portugal, os 'encarnados' golearam os vimaranenses por 4-0.

Também hoje, o Rio Ave recebe o Casa Pia, num duelo entre equipas que procuram regressar aos triunfos no campeonato, de modo a 'fugir' aos últimos lugares da tabela.

O FC Porto, terceiro com 45 pontos, apenas entra em campo na segunda-feira, com uma deslocação ao terreno do Arouca.

Resultados e programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 09 jan:

Estrela da Amadora -- Portimonense, 3-0

- Sábado, 10 fev:

Farense -- Famalicão, 1-1

Moreirense - Desportivo de Chaves, 1-0

Boavista - Estoril Praia, 2-1

- Domingo, 11 fev:

Rio Ave - Casa Pia, 15:30

Sporting - Sporting de Braga, 18:00

Vitória de Guimarães - Benfica, 20:30

- Segunda-feira, 12 fev:

Arouca - FC Porto, 20:15

- Terça-feira, 13 fev:

Gil Vicente -- Vizela, 15:30