Santa Clara-FC Porto não será retomado hoje e aguarda-se data para a sua conclusão

O desafio dos quartos de final da Taça de Portugal entre o Santa Clara e o FC Porto, interrompido devido às más condições do terreno, não será retomado hoje, disse à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol

A data de conclusão do jogo ainda não é conhecida, esperando-se que saia da reunião entre o árbitro, a federação e os delegados do Santa Clara e do FC Porto.

Chuva persistente e vento complicaram a missão das duas equipas em praticar futebol nos 27 minutos em que se disputou o desafio, que seria interrompido pelo árbitro Gustavo Correia quando tentou fazer rolar a bola num charco na área portista.

Meia hora após a interrupção do mesmo, e cumprindo com o regulamento, o árbitro regressou ao relvado para testar a capacidade da bola em rolar em diferentes zonas do terreno, verificando que o mesmo estava impraticável.

Através da instalação sonora do estádio, os adeptos presentes no desafio, que está empatado 0-0, também foram avisados de que a partida não seria retomada hoje.