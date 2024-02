Veja o vídeo da actuação do Grupo de fados Fatum da Madeira num lar em Londres

O grupo de Fatum da Associação Académica da Madeira está numa digressão ao Reino Unido e ontem deu um concerto num lar de idosos em Londres.

O concerto decorreu no Lar Alexandra onde participou a grande maioria dos utentes, sendo o espaço dirigido por uma emigrante madeirense natural de Santana.

Na actuação estiveram na guitarra de Coimbra João Freitas, na guitarra clássica, Maria Beatriz Ricardo e na voz, Carlos Diogo Pereira.

A digressão termina no próximo sábado com uma actuação no Scalibrini Fathers no próximo sábado e da apresentação de duas obras sobre a Madeira: 'Madeira Ilustrada' do inglês Andrew Picken e 'Continhos Populares Madeirenses' de Alfredo Vieira de Freitas.