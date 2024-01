Duas das investigações em curso foram mediatizadas em 2021

Três investigações distintas estão na base das buscas efectuadas nas últimas horas pela Polícia Judiciária na Madeira e noutras zonas do País e por suspeita de crimes de corrupção e participação económica em negócios e que envolvem Miguel Albuquerque, Pedro Calado e alguns ex-secretários regionais.

Duas das investigações em curso estão relacionadas com o Grupo Pestana e decorrem da venda da Quinta das Rosas no Arco de São Jorge e da concessão da SDM ao Grupo Pestana.

A investigação levada a cabo pelo DCIAP foi notícia em Março de 2021 e implicou buscas em seis organismos do Governo Regional, na sede da SDM e ainda a duas empresas e duas residências.

Na reacção à notícia, o presidente do Governo Regional revelou estar de consciência tranquila e muito interessado em contribuir para o cabal e célere esclarecimento das suspeitas, na investigação onde é visado por crimes de participação económica em negócio e prevaricação, para além da eventual violação das regras comunitárias em matéria de adjudicação.

O assunto motivou abordagens jornalísticas por parte do DIÁRIO, umas das quais relacionada com a decisão do Governo Regional em atribuir por mais 10 anos, através de ajuste directo, a exploração da Zona Franca da Madeira à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), controlada pelo Grupo Pestana e que estava no cerne do inquérito do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

Na altura também elaboramos um 'Fact Check' sobre o que era verdadeiro e falso na investigação a políticos.

O terceiro processo de investigação em curso, alegadamente relacionado com o envolvimento de Pedro Calado no "pacto corruptivo", carece de clarificação, devendo a PJ e DCIAP emitir um comunicado a propósito da operação em curso.