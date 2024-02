Universitários vão poder estagiar no Centro de Química da Madeira este Verão

Está aberto o período de manifestação de interesse para aqueles que queiram participar no estágios de Verão do Centro de Química da Madeira. Até 25 de Fevereiro, os estudantes universitários do 1º Ciclo (2º e 3º anos) e detentores de diploma (do 1º ou 2º Ciclos) podem inscrever-se para esta experiência em contexto real de trabalho.

A Universidade da Madeira dá conta de que é necessário submeter o curriculum vitae para fins de avaliação e seleccionar até duas áreas de investigação onde, preferencialmente, gostavam de desenvolver seu estágio de Verão, a escolher de entre o leque de opções disponíveis: Biomateriais, Bioquímica, Eletroquímica, Química Alimentar, Química Analítica, Química Bioinorgânica, Química Computacional, Química Física, e Química Orgânica.

Os candidatos seleccionados serão posteriormente contactados pelo CQM para formalizarem a candidatura junto das entidades regionais que promovem os programas de Estágios de Verão para Universitários e Ingress@.