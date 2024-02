Madeira Parques Empresariais vai alienar vários prédios urbanos

A Madeira Parques Empresariais foi autorizada, hoje, a alienar vários prédios urbanos. Esta foi uma das conclusões do Conselho de Governo, que hoje se reuniu, na Quinta Vigia.

Falamos de dois lotes localizados nas Ginjas, São Vicente; um lote localizado no Parque Empresarial da Ribeira Brava, e outros dois lotes localizados no Parque Empresarial de Câmara de Lobos.

Desta reunião não saiu qualquer indicação em relação a uma possível, e expectável, tolerância de ponto no Carnaval.

Nessa reunião foi decidida a renovação do contrato de arrendamento urbano para fins não habitacionais, outorgado no dia 7 de janeiro de 2011, entre o SESARAM, EPERAM e a sociedade comercial CPE – Companhia de Parques de Estacionamento, S.A., do espaço localizado à cota 97, com a área de 2700 m2, no edifício denominado Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, para instalação da Consulta Externa deste hospital.

Por fim, foi louvada publicamente a eng.ª Maria das Dores Silva Rodrigues Vacas "pela competência e notável empenho que sempre revelou ao longo da sua carreira, factos que a tornam uma justa merecedora do público louvor que ora lhe é atribuído". A engenheira cessou, a 31 de Dezembro de 2023, as funções de Chefe de Divisão de Licenciamento e Saúde Ambiental da Direção Regional da Saúde.