Marcelo aceitará novo Governo Regional na Madeira sem Albuquerque

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu que poderá aceitar um novo governo regional, desde que este seja liderado por uma pessoa do PSD que não tenha tido funções executivas nos últimos anos, avança o Expresso.

Conforme explica o jornal nacional e o DIÁRIO já havia noticiado, esta possibilidade implica a demissão de Miguel Albuquerque e, com anuência do PAN, um novo governo liderado por uma pessoa do PSD que não faça parte do actual executivo. Esta condição prende-se com o facto de grande parte das decisões que estão sob investigação terem sido tomadas em conselho de governo. Ou seja, "em última análise, todos os secretários regionais estarão de alguma maneira implicados", salienta o periódico.

Nenhum Secretário Regional será opção Num cenário de demissão de Miguel Albuquerque, nenhum dos actuais membros do Governo Regional, ou seja, estamos a falar de uma linha de secretários regionais, fazem parte de uma solução política alternativa para a presidência do Governo Regional indicada pelo PSD-M justamente pelo facto de todos os governantes estarem vinculados a decisões através do Conselho de Governo que motivaram a investigação judicial em curso.

Segundo o Expresso apurou, esta questão está em cima da mesa e terá sido já colocada ao Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa terá admitido ponderar a hipótese desde que os partidos que neste momento suportam o governo - PSD, CDS e PAN - aceitem. Significa isto que o novo governo terá de sair do grupo parlamentar e poderá contar com militantes e independentes que não estejam relacionados com a governação nos últimos anos. E que estejam foram também fora da esfera de influência dos grandes grupos económicos envolvidos na mega operação que deteve Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia. Os três aguardam para ser ouvidos, o que deverá acontecer este sábado, às 10 horas.

Com esta abertura e esta possibilidade em cima da mesa, o PSD convocou uma reunião da comissão política para as 17 horas na sede regional. Às 19h, o PAN dará uma conferência de imprensa à porta do Parlamento. Esta manhã Miguel Albuquerque esteve reunido com o seu líder parlamentar, Jaime Filipe Ramos.

Para já, o que está fora de questão é que, em caso de demissão, o cargo seja ocupado pelo presidente da Assembleia Legislativa, no caso José Manuel Rodrigues.

Estas mudanças surgem depois do PAN ter retirado a confiança política a Miguel Albuquerque e do PS ter apresentado uma moção de censura, que será discutida a 7 de Fevereiro, a meio do debate do orçamento regional para 2024.