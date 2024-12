Dia Internacional Contra a Corrupção assinalado na Marinha Grande e Pombal

O Dia Internacional Contra a Corrupção vai ser assinalado hoje com uma sessão na Marinha Grande, onde participa o procurador-geral da República, e uma conferência em Pombal com a presença da ministra da Justiça.

O vice-presidente da Frente Cívica, João Paulo Batalha, que organiza a sessão na Marinha Grande, distrito de Leiria, disse à Lusa que a corrupção de decisores políticos continua tabu na discussão pública em Portugal.

"A corrupção das instituições políticas, dos partidos políticos e dos decisores é a corrupção que os cidadãos mais percecionam. Aquela que aparece nos casos mais mediáticos e com mais impacto é sempre a corrupção de decisores políticos e essa continua, de facto, a ser um tabu na discussão pública em Portugal", afirmou João Paulo Batalha, a propósito da iniciativa que assinala o Dia Internacional Contra a Corrupção.

Além do procurador-geral da República, Amadeu Guerra, a sessão contará com intervenções do presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Paulo Lona, da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira, Nuno Barroso, e da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Nuno Matos.

Em Pombal, também no distrito de Leiria, vai realizar-se a conferência intitulada "Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC): obrigações, desafios e práticas no contexto das Autarquias Locais".

Organizada pelo município de Pombal em parceria com a Transparência e Integridade -- Associação Cívica (representante da Transparency Internacional em Portugal), a conferência assinala o Dia Internacional Contra a Corrupção, mas também pretende promover "a partilha e debate de abordagens conexas com a ética, integridade e prevenção de riscos, incluindo os de corrupção e infrações conexas".

A conferência é encerrada pela ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.