Alunos de São Tomé e Príncipe no Porto Santo fazem benção das capas

Os estudantes da Escola Profissional Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal (Celff), naturais de São Tomé e Príncipe, realizaram, nesta tarde de sábado, benção das capas, juntamente com os alunos da Escola Secundária do Porto Santo.

A missa decorreu na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, que estava repleta de pessoas (dentro e fora do recinto) para ver os alunos.

O resto da tarde e, sobretudo, a noite, perspectiva-se de muita festa para comemorar este dia memorável.