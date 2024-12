Albuquerque faz lista de tudo o que fica parado se oposição chumbar orçamento

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou, esta manhã, em Câmara de Lobos, que o seu executivo “não tem que se demitir se o Orçamento for chumbado” na próxima semana, mas antes vai “assacar [aos partidos da oposição] as responsabilidades pela paralisia económica e social da Região”.

Na visita que efectuou a um empreendimento com 42 novos apartamentos na zona do Carmo, habitações financiadas pelo PRR e que serão entregues na próxima semana, o chefe do executivo apresentou a relação de projectos que serão prejudicados pela rejeição da proposta orçamental: “Se continuarmos a brincar aos partidos e a deitar os governos abaixo e a não aprovar o orçamento, não vamos conseguir dar continuidade às obras. Não vale a pena andarmos a torturar os factos. Nós precisamos neste momento de um orçamento aprovado. É determinante para continuarmos a executar os projectos de habitação, lançar a terceira fase da obra do novo hospital. Para além disso, ficam também parados os novos lares, os cuidados continuados e a própria situação dos funcionários públicos, que não vão ver as suas remunerações actualizadas, as carreiras ficam bloqueadas e até o subsídio de insularidade nós não podemos atribuir no próximo ano”.