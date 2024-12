Meteorologia trama passeios de domingo

O Arquipélago da Madeira vai estar com um dia pouco convidativo a passeios, nomeadamente nas serras, mas também pouco atractivo para um possível ida à praia, uma vez que já está frio e prevê-se que fique ainda mais.

De acordo com o IPMA, para este dia 8 de Dezembro de 2024, o céu estará geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde, sendo que haverá períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira. A verdade é que nunca se sabe onde pode estar bom ou mau tempo.

O vento soprará moderado a forte (20 a 40 km/h) de leste/nordeste, sendo em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste na vertente sul da ilha da Madeira e prevê-se uma pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal, em específico, o céu estará geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde, havendo possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, mais provável até ao fim da manhã, com vento a soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste e, também uma pequena descida da temperatura máxima. Ou seja, a previsão é o que é, veremos como decorre o dia.

Quanto ao mar, como referido, apesar da temperatura da água poder estar nos 22º Celsius, na costa Norte haverá ondas de nordeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro, sendo ondas de leste com 1 a 2 metros na parte leste da ilha da Madeira.