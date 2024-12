Nacional assinala 114 anos em manhã com agenda cheia

114 anos depois de a 8 de Dezembro de 1910 ter sido fundado o então Nacional Sport Grupo, o actual Clube Desportivo Nacional, cujos fundadores começaram a jogar futebol no 'Campo do Brás', celebra o seu aniversário. Uma data para festejar, recordar o passado, falar do presente e perceber o futuro da família do clube preto e branco.

Pelas 11h00, começa a cerimónia oficial do 'Cantar dos Parabéns' destes 114 anos de vida do CD Nacional, no Cristiano Ronaldo Campus Futebol, basicamente convidado todos os sócios e simpatizantes, dirigentes, funcionários e atletas a visitarem o estádio.

Pelas 11h30 decorrerá a cerimónia de entrega de Galardões do Grupo 'Os Alvi-negros', em pleno relvado principal do Estádio da Madeira, sendo certo que não faltarão os discursos da praxe, bem como os momentos de convívio.

À noite, a partir das 19h30, começa o Jantar de aniversário, que será degustado ao som do fado proporcionado pela artista Cuca Roseta, evento em que marcará presença o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. O Restaurante Bahia do Casino da Madeira será o local de encontro da família nacionalista.

Outros assuntos em agenda

09h00/20h00 - CMF organiza "Natal na Praça" com o tema Iguarias de Natal, no Mercado dos Lavradores

09h00/20h00 - Comemorações do 96.º Aniversário do CNE (Corpo Nacional de Escutas) na Região Autónoma da Madeira, com dois momentos: pelas 09h00, celebração Eucarística, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Igreja do Colégio; pelas 10h30 realiza~se a Formatura Geral e sessão protocolar na Praça do Povo, junto à Assembleia

10h30/14h00 - Cerimónia comemorativa do 40.º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana e do 35.º aniversário do seu Corpo de Bombeiros, com vários momentos: pelas 10h30, Eucaristia no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santana; pelas 12h00 Recepção das Entidades; pelas 12h30 Sessão Solene com presença do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos; e pelas 14h00 o Convívio

11h00 - Eucaristia Solenidade da Imaculada Conceição, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na Igreja da Sé, freguesia que assinala o 69.º aniversário

11h00 - AD Camacha defronta o Gondomar para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha

13h00 - Cerimónia de entrega de prémios da Maxi Race Madeira, na Vila de São Vicente

14h00 - Torneio Internacional da Madeira 2024 na modalidade de Squash, com Finais e Entrega de Prémios, a decorrer no Galo Active, no Caniço

15h00 - Casa do Povo da Camacha realiza evento "O Começo da Festa"

15h00 - Gala de Ginástica 2024 sob o lema "Uma Celebração do Talento e Dedicação", no Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal

15h00 - 1.º de Maio recebe o Sporting da I Divisão Nacional de ténis de mesa, no Pavilhão Rafael Gomes

15h30 - Mafra recebe o Marítimo em jogo da II Liga, no Estádio Municipal de Mafra

18h00 - OCM dá recital comemorativo dos 500 Anos de Luís Vaz de Camões, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

18h30/19h30 - Associação de Ciclismo da Madeira promove o 'Passeio das Luzes de Natal by Confeitaria', com partida e chegada na Praça do Município do Funchal

19h00 - Natal em São Vicente começa com o ligar da Iluminação de Natal e Rampa de Gelo

21h00 - JPP anuncia a sua posição de voto ao ORAM 2025, pelo porta-voz Élvio Sousa, a decorrer na Rua da Alfândega, nº46, 2.º andar.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 8 de Dezembro:

1720 - D. João V cria por decreto a Real Academia de História.

1792 - Começa a construção do Teatro de S. Carlos, em Lisboa, autoria do arquiteto José da Costa e Silva (1747-1819).

1794 - Os girondinos são admitidos na Convenção, assembleia constituinte francesa.

1910 - É constituído o Nacional Sport Grupo.

1911 - É fundado o Sport Comércio e Salgueiros. Sport Grupo e Salgueiros.

1914 - A armada britânica destrói a força naval alemã ao largo das Ilhas Falkland.

1917 - Revolta militar. Sidónio Pais assume a chefia do Governo e impõe um regime de ditadura. Afonso Costa, primeiro-ministro da República, é preso. Bernardino Machado, o Presidente, destituído.

1918 - Os bolcheviques russos tomam a Estónia.

1923 - É fundada a Ação Realista Portuguesa.

1925 - Adolf Hitler publica "Mein Kampf", na Alemanha.

1930 - Morre, aos 35 anos, por suicídio, a poetisa portuguesa Florbela de Alma da Conceição, Florbela Espanca.

1932 - Maria da Conceição é a primeira bebé a nascer na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, três dias depois da maior unidade do país ter aberto as portas.

1933 - Bernardette Soubirous, vidente de Lourdes, França, é canonizada pelo Papa Pio XI.

1941 - Entra em funcionamento o campo de extermínio de Chelmno, em Lodz, na Polónia, ocupada pelas forças nazis. Cinco mil pessoas são assassinadas na primeira operação de morte.

- II Guerra Mundial. Os Estados Unidos e o Reino Unido declaram guerra ao Japão.

1949 - A Organização das Nações Unidas (ONU) apela ao reconhecimento internacional da República Popular da China. O governo nacionalista muda-se para a Formosa.

1956 - Greve geral na Hungria. É estabelecida a lei marcial.

1958 - Começa a Conferência de Acra, conferência de todos os povos africanos.

1966 - Os Estados Unidos e a URSS definem os termos do tratado que interdita qualquer tipo de explosão nuclear no espaço exterior.

1968 - Começam, em Paris, França, as negociações para o cessar-fogo no Vietname.

1970 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução, baseada no relatório da missão especial da ONU à Guiné, que condena o colonialismo português, considerando-o uma "ameaça à paz e à segurança internacionais".

1972 - É inaugurada a igreja de S. Jorge de Arroios, em Lisboa.

1973 - Os oficiais portugueses Vítor Alves, Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço são escolhidos para a direção da Comissão Coordenadora do Movimento dos Capitães.

1974 - A Grécia vota a favor da instalação do regime republicano, abandonando a monarquia, que vigorava desde 1832.

1977 - O I Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, é "chumbado" na Assembleia da República.

1980 - Morre, aos 40 anos, o ex-beatle John Winston Ono Lennon, John Lennon, assassinado à porta da sua casa, em Nova Iorque.

1984 - A Comunidade Económica Europeia e 64 países do Terceiro Mundo assinam a III Convenção de Lomé, Togo.

1987 - O Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o secretário-geral da União Soviética, Mikhail Gorbachov, assinam em Washington, Estados Unidos, um tratado para a eliminação das armas nucleares de alcance intermédio.

1988 - O arquiteto português Siza Vieira recebe o Prémio Europeu de Arquitetura Mies van der Rohe.

1990 - Morre, com 76 anos, o cineasta norte-americano Martin Ritt.

1991 - As populações da Vale de Mula, no distrito da Guarda, e de Obispo, em Espanha, inauguram uma ponte que liga as duas localidades, construída à revelia das autoridades dos dois países.

- A Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia formam a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), declarando extinta a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1993 - Bill Clinton, Presidente dos Estados Unidos, sanciona a adesão dos Estados Unidos ao Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).

1994 - Morre, com 67 anos, o cantor e compositor brasileiro António Carlos de Almeida Jobim, Tom Jobim, pioneiro da bossa-nova, autor de 'Garota de Ipanema'.

1995 - A inauguração do Aeroporto Internacional de Macau é presidida pelo Presidente da República, Mário Soares.

1996 - Morre, com 60 anos, o escritor romeno Marin Sorescu, ministro da Cultura entre 1993 e 1995.

1997 - O dramaturgo italiano Dario Fo recebe o Prémio Nobel da Literatura.

2001 - A 9.ª Sinfonia de Beethoven torna-se a primeira obra musical considerada património da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2003 - Fontes militares e da espionagem dos Estados Unidos admitem a participação de Israel em contra-ataques "cirúrgicos" à resistência no Iraque.

2004 - A publicação do relatório da Unicef - agência das Nações Unidas para a defesa e promoção dos direitos das crianças, atesta a existência de 125 mil crianças em situação de pobreza em Portugal.

- Os representantes de 12 países sul-americanos, reunidos em Cuzco, Peru, decidem criar a Comunidade Sul-Americana das Nações (CSN) com o objectivo de trabalhar para a integração económica e política da região.

2005 - O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, anuncia a detenção O general croata Ante Gotovina, um dos presumíveis criminosos de guerra mais procurados nas ilhas Canárias.

2006 - O Prémio Nobel Alternativo é atribuído ao Festival Internacional de Poesia de Medellín, Colômbia.

2007 - Cinco Presidentes europeus e 35 africanos e 15 primeiros-ministros europeus e 12 africanos participam em Lisboa na II Cimeira União Europeia/África, num gigantesco conclave que põe fim a um interregno de sete anos no diálogo euro-africano.

2011 - Morre, aos 101 anos, Manuela Câncio Reis, companheira do escritor Soeiro Pereira Gomes (1909-1949). Em 1981 publica o livro de memórias Eles Vieram de Madrugada Cartas para a Clandestinidade a Soeiro Pereira Gomes.

- Morre, aos 87 anos, Luiz Francisco Rebello advogado, dramaturgo e crítico teatral. Presidiu durante 30 anos à Sociedade Portuguesa de Autores (1973-2003).

2012 - A presidência da conferência de Doha, Qatar, sobre o combate às alterações climáticas anuncia ter chegado a acordo para estender o protocolo de Quioto até 2020, uma negociação conseguida depois de um longo impasse.

2013 - A atleta Ana Dulce Félix, campeã europeia de 10.000 metros, alcança a medalha de bronze nos Europeus de corta-mato, conseguindo em Belgrado a sua quarta presença consecutiva no pódio.

2014 - O Novo Banco informa que vendeu o Banco Espirito Santo de Investimento (BESI) à Haitong, empresa chinesa especializada em serviços financeiros, por 379 milhões de euros.

2015 - A oposição venezuelana garante 112 lugares no novo parlamento, garantindo à justa uma maioria qualificada de dois terços. O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) no poder elege 55 deputados.

- O português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, torna-se o primeiro jogador a marcar 11 golos numa fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, estabelecendo um novo recorde com os quatro marcados frente ao Malmö.

2016 -- A Comissão Europeia decide agir contra sete Estados-membros na sequência do escândalo da manipulação de emissões poluentes pela Volkswagen, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Luxemburgo, Grécia, Lituânia e República Checa, por terem falhado na aplicação das sanções previstas na lei comunitária.

Morre, com 95 anos, John Herschel Glenn, o primeiro astronauta norte-americano a fazer um voo orbital à volta da Terra, em Fevereiro de 1962.

2018 - Morre, aos 89 anos, Maria Teresa Cárcomo Lobo, a primeira mulher portuguesa a integrar um Governo, ainda no tempo do Estado Novo, e que ocupou o cargo de subsecretária de Estado da Saúde e Assistência.

- Morre, aos 91 anos, Lyudmila Mikhailovna Alexeyeva, a mais antiga ativista dos direitos humanos russa e ex-dissidente soviética. Foi um dos membros fundadores do Grupo de Helsínquia de Moscovo, criado para fiscalizar o cumprimento pela União Soviética dos Acordos de Helsínquia de 1975. Recebeu, em 2004, o Prémio Olof Palme e, em 2009, o Prémio Sakharov e em 2015, recebeu o Prémio Václav Havel de Direitos Humanos.

2019 - Portugal conquista a medalha de bronze em seniores femininos nos Europeus de corta-mato, que decorreram no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

- Morre, aos 97 anos, Rogério Carvalho 'Pipi', ex-futebolista internacional português, que se evidenciou ao serviço do Benfica nas décadas de 1940 e 1950.

- Morre, com 98 anos, Arquimedes da Silva Santos, médico especialista em Neuropsiquiatria infantil, pedagogo e escritor. Em 1998, foi agraciado pela Presidência da República com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em 2001, com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, e em 2018 foi distinguido com o título de Doutor Honoris Causa, pela Universidade de Lisboa.

- Morre, aos 92 anos, Paul Adolph Volcker, ex-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, entre 1979 e 1987, sob o governo de dois presidentes: o democrata Jimmy Carter que o nomeou, e o republicano Ronald Reagan que renovou o seu mandato, que na década de 1980 controlou a inflação com uma forte subida das taxas de juro.

- Morre, aos 85 anos, Caroll Spinney, marionetista norte-americano que deu vida ao 'Poupas' e 'Ferrão' na versão norte-americana da Rua Sésamo.

2020 - O comité misto União Europeia-Reino Unido anuncia um acordo de princípio para a implementação da saída dos britânicos da EU, "O Reino Unido irá retirar as cláusulas 44º, 45º e 47º da proposta de Lei do Mercado Interno, e não irá introduzir nenhuma provisão semelhante na lei de tributação", refere o comunicado conjunto do comité.

- Morre, aos 66 anos, Alejandro Sabella, ex-selecionador argentino, finalista do Mundial de 2014, no Brasil.

2021 - Olaf Scholz, do SPD, é eleito chanceler federal pelo Parlamento alemão (Bundestag), onde os sociais-democratas e os aliados na coligação governamental, verdes e liberais, têm maioria.

- O romance "O Plantador de Abóboras" do escritor timorense Luís Cardoso, publicado em Portugal pela editora Abismo, vence o Prémio Oceanos 2021, organizado no Brasil e que destaca anualmente as melhores obras publicadas em língua portuguesa.

- Morre, aos 87 anos, José Eduardo Pinto da Costa, médico legista, diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto. No final dos anos 1980 foi eleito o primeiro presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Legal da Ordem dos Médicos e presidiu ao Conselho Superior de Medicina Legal. Fez parte do corpo clínico do Futebol Clube do Porto e era irmão do atual presidente do clube, Pinto da Costa.

2022 - O Conselho da União Europeia aprova, em Bruxelas, a entrada da Croácia no espaço Schengen de livre circulação a partir de 01 de janeiro de 2023, passando este a incluir 27 países.

- Morre, aos 95 anos, Fernando de Pádua, cardiologista, conhecido como "o médico do coração", presidente do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva e fundador da Fundação Portuguesa de Cardiologia e cofundador da Sociedade Internacional de Eletrocardiografia. Em 2005, foi agraciado com o Grande Colar de "Oficial da Ordem de Santiago da Espada" pelo Presidente da República, Jorge Sampaio.

2023 - A vice-presidente do Governo espanhol Nadia Calviño é escolhida pelos ministros das Finanças da União Europeia como a primeira mulher na presidência do Banco Europeu de Investimento, a instituição financeira do bloco comunitário, com sede no Luxemburgo.

- Morre, aos 73 anos, Maria João Quadros, fadista e autora do disco "Fado Mulato".

- Morre, aos 82 anos, Ryan O'Neal, ator norte-americano conhecido por filmes como "Love Story" e "Paper Moon".

Este é o tricentésimo quadragésimo terceiro dia do ano. Faltam 23 dias para o termo de 2024.

