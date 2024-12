Mãe acusa professora de agredir aluno no Porto Moniz

Uma professora da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz está a ser acusada por um encarregado de educação de ter agredido um menino do 5.º ano.

A mãe deste aluno de 10 anos apresentou queixa neste estabelecimento de ensino, assim como na Polícia de Segurança Pública, e pede que sejam tomadas medidas para que o caso não se volte a repetir.

Segundo referiu ao DIÁRIO, tudo aconteceu na passada quinta-feira, na aula das 8 horas.

O aluno contou que estava a falar com o colega de turma quando a professora o mandou sair da sala, com falta disciplinar. “Ele disse que a professora agarrou-o com muita força no braço, abriu a porta e soltou-o com força, fazendo com que batesse na parede. O meu filho ficou a chorar e tive de levá-lo ao hospital, pois tinha o braço com marcações e queixava-se de dores”, contou a mãe, referindo que foi o próprio director de turma que encontrou em contacto a explicar o sucedido.

“Desta vez foi o meu filho, mas ao que parece esta mesma docente já partiu um telemóvel de um aluno e agrediu outro”, disse.

O DIÁRIO tentou contactar a escola, mas até ao momento não foi possível chegar à fala com a direcção.