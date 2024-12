Trabalhador morre no Funchal

Um homem na casa dos 60 anos morreu há instantes na sequência de um acidente de trabalho no Hotel Choupana Hills.

Segundo foi possível apurar, o homem foi encontrado em paragem cardiorrespiratória no poço do elevador.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses retiraram o homem do poço e iniciaram as manobras de reanimação juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), mas não conseguiram salvá-lo.

O corpo deverá ser transportado para o Gabinete Médico Legal para ser autopsiado.