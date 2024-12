'Natal na Praça' arranca com casa cheia

Começou este domingo, 1 de Dezembro, no Mercado dos Lavradores, 'Natal na Praça', uma iniciativa que já se tornou um marco nesta quadra festiva. A decorrer nos três primeiros domingos deste mês (1, 8 e 15), neste dia foi dedicado à moda, acessórios e decoração e até às 12 horas, já tinham estado, na Praça do Peixe, 2.146 pessoas.

No local, a presidente da Câmara do Funchal destacou a adesão do primeiro dia, embora fosse ainda "o início da manhã", apontado que para o grande afluxo de gente também contribuía, "para além dos residentes", estarem vários paquetes de cruzeiros no porto do Funchal.

Cristina Pedra realçou ainda que o 'Natal na Praça', marca, para muita gente, o início das festividades de Natal, no Funchal, lembrando que nos próximos domingos, portanto, 8 e 15, os temas serão, respectivamente, iguarias de Natal e feiras temáticas, com uma diversidade de produtos que vão desde a moda, decoração, pintura, alfarrabistas, artesanato antiguidades, gastronomia, entre outros.

A autarca também frisou que esta iniciativa "é uma grande montra", e permite ser uma "oportunidade aos nossos artesãos, que expõem as suas marcas e sites".

Este ano o 'Natal da Praça', conta, nos três domingos com 125 participantes, 44 dos quais hoje, sendo que se tem verificado, ano após ano, um aumento do interesse na participação. Aliás, face ao ano transacto, a Câmara Municipal do Funchal recebeu 163 candidaturas, o que significa um aumento de 13%.

Para a próxima edição, adiantou a autarca, "já há algumas ideias", para melhorar o evento.