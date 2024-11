O Moda Madeira começou, esta noite, no Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), no Funchal, com várias propostas.

Ver Galeria Fotos Miguel Espada/ASPRESS

Neste primeiro dia estiveram em destaque as colecções de Vipertinas, de Tenerife, e de Cristina Batista e Void, da Madeira.