Mínimas extremas até -2 °C na próxima semana

Prepare-se para não tremer de frio na próxima semana, à passagem pelo Arquipélago da Madeira de massa de ar polar modificada.

Se no início desta semana a temperatura mínima mais baixa na ilha da Madeira chegou a valores negativos, na segunda metade da próxima semana é previsível que tal venha a repetir-se todos os dias. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para mínimas extremas até -2 °C entre quarta-feira e domingo.

“Na próxima semana, em especial a partir do dia 10 (terça-feira) teremos uma massa de ar polar continental, modificada, a aproximar-se do Arquipélago da Madeira, a qual deverá influenciar de modo significativo o estado do tempo, até ao dia 15 (domingo), em particular no que se refere às temperaturas do ar (mínima e máxima) ”, confirma Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira.

Acrescenta que “nestes dias, associado à formação de uma depressão entre a Madeira e o Continente, com deslocação prevista para sudoeste, prevê-se períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos ou pontualmente moderados, em especial nas regiões montanhosas”.

A confirmarem-se as previsões no que diz respeito às temperaturas mínimas extremas e ocorrência de precipitação, estarão reunidas condições para a queda de neve nos picos mais altos, nomeadamente na zona do Areeiro e Paul da Serra, o que a confirmar-se, será o primeiro ‘manto branco’ deste Outono/Inverno.

“Deverão estar reunidas as condições para que se verifiquem dias frios, em especial no período nocturno e à queda de neve a cotas acima dos 1400/1500 m”, aponta.

Nesta que será a penúltima semana do Outono, o responsável pelo IPMA na Madeira adianta que “no Funchal a temperatura máxima deverá variar entre 20 e 22 °C e a mínima entre 14 e 15 °C” e no Pico do Areeiro (1800 m), a partir de quarta-feira, “a temperatura mínima deverá variar entre -2 e -1 °C, concretiza.