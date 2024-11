Bênção das Capas da Jaime Moniz é na sexta-feira

Os finalistas da Escola Secundária Jaime Moniz terão a cerimónia de Bênção das Capas nesta sexta feira, 29 de Novembro, dando assim continuidade à tradição que foi iniciada nesta instituição escolar centenária, de forma pioneira.

Mantendo também a tradição, o habitual baile de finalistas, aguardado sempre com grande expetativa pelos estudantes, terá lugar no mesmo dia, na Discoteca Vespas. O preço do bilhete da entrada das 00h00 até às 2h30m são 5€ e consumíveis (uma cerveja/refrigerante/água). Após as 2h30m, o valor da entrada será 10€ e consumíveis. Os primeiros 100 estudantes do Liceu identificados com Cartão da Escola, até à 01h00, não pagam a entrada.

A exemplo dos anos anteriores, os estudantes que frequentam o ensino secundário preparam, com grande entusiasmo, a emblemática cerimónia da Bênção das Capas, que marca a caminhada para o fim de um ciclo de estudos no ensino secundário. Na tarde de hoje e a exemplo de anos anteriores, o Padre Carlos Almada, responsável pela Pastoral da Juventude da Diocese do Funchal, reuniu com a comissão de finalistas e os alunos da ESJM, bem como com a direção, para acertar os detalhes da cerimónia religiosa que terá lugar, na Sé do Funchal, nesta sexta feira, pelas 15 horas, presidida pelo Vigário Geral do Funchal, cónego Marcos Gonçalves, uma vez que o Bispo da Diocese se encontra ausente da Região.

Outro momento muito aguardado pelos estudantes é o da confraternização, através da realização do tradicional baile de finalistas, que terá lugar este ano na discoteca Vespas, onde deverão estar presentes centenas de estudantes.

Recorde-se que a concentração dos estudantes e famílias começará a ser feita a partir das 13h00, para os habituais registos fotográficos, seguindo-se o tradicional desfile da ESJM até à Sé do Funchal para a cerimónia religiosa, pelas 15 horas, abrilhantada com o Coro do Liceu.

Recorde-se que,a Escola Secundária Jaime Moniz foi pioneira nesta tradição da Bênção das Capas, sendo o exemplo seguido depois pelos demais estabelecimentos escolares do ensino secundário. Mediante Despacho de 09/12/1889, o Ministério do Reino, através da Direção Geral da Instrução Pública, instituiu o uso facultativo da capa e batina aos estudantes do “Liceu”. Desde então, anualmente, a Bênção das Capas reveste-se de profundo significado para a instituição, finalistas e famílias. Diga-se ainda que, é uma tradição tipicamente madeirense, que não se verifica no espaço continental