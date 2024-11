105 finalistas da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes fazem Benção das Capas

No próximo dia 29 de Novembro, pelas 16 horas, na Igreja de São Martinho, terá lugar a Bênção das Capas dos 105 alunos que concluem este ano lectivo os cursos da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Esta cerimónia será presidida pelo cónego Manuel Martins e contará com a presença do Conselho Directivo do Instituto para a Qualificação.

Apadrinham este evento, Ana Maria Velosa de Castro e Ricardo António Pereira de Sousa.

Confira em seguida o programa:

- 14h30 – Concentração dos Finalistas na EPFF.

- 15h00 – Descerramento da placa alusiva a este dia

- 15h10 – Assinatura do Livro dos Finalistas.

- 15h40 – Cortejo da Escola para Igreja.

- 16h00 – Missa da Bênção das Capas.