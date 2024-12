Bênção das Capas do Centro de Formação Profissional da Madeira e Centro Qualifica nesta sexta-feira

Hoje, pelas 16h00, na Igreja de Santo Amaro, terá lugar a Cerimónia de Bênção das Capas dos 36 formandos que concluem neste ano lectivo os cursos de Aprendizagem de Cabeleireiro/a, de Técnico/a de Instalações Eléctricas e de Técnico/a Mecatrónica Automóvel do Centro de Formação Profissional da Madeira.

"Participam ainda nesta cerimónia, 35 adultos que finalizaram os processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) de ensino secundário no Centro Qualifica do IQ, IP-RAM", revela à imprensa.

Esta cerimónia será presidida pelo padre Ignácio Rodrigues e contará com a presença do Conselho Directivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM.

Apadrinham este evento os formadores Cristina Jesus, Carlos Nóbrega, Carlos Miguel Valério e Neli Rodrigues.

Programa:

14h00 – Concentração dos Finalistas do Centro Qualifica, familiares, Padrinhos e demais elementos da equipa formativa na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

14h30 - Concentração dos finalistas dos cursos de Aprendizagem no Centro de Formação Profissional da Madeira

15h30 – Cortejo (Centro de Formação Profissional da Madeira – Igreja)

16h00 – Cerimónia da Bênção das Capas