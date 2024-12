PSD do Porto Santo manifesta apoio a Albuquerque

O PSD do Porto Santo realizou, hoje, o seu jantar de Natal e as várias intervenções políticas foram no sentido da unidade, necessária para enfrentar um próximo ano com compromissos eleitorais.

Nuno Baptista, presidente da Câmara do Porto Santo, foi um dos oradores e garantiu que a sua preocupação é cumprir o que prometeu. “Vocês sabem o que já fizemos. Tudo temos feito para cumprir com os nosso compromissos", afirmou.

Roberto Silva começou por abordar a situação no Porto Santo, acusando a oposição, sobretudo o PS, de "invejar" o que foi conseguido pelo PSD.

“Somos tão invejados por termos vencido muitas e muitas batalhas, temos conseguido trazer para o Porto Santo o que é preciso. Os nossos adversários, quando nos atacam, quando nos insultam e ofendem, sabem que fazem isso por inveja, porque o partido deles também já foi governo no Porto Santo e não conseguiu fazer o que nós conseguimos", afirmou.

Sobre o momento político, não tem dúvidas de que é "decisivo para a Região, para as instituições públicas e fundamental para o presidente do partido".

Numa das intervenções mais longas, afirmou o seu apoio a Miguel Albuquerque.

“O dr. Miguel Albuquerque tem um percurso de vida que fala por si, ao longo da sua vida deu à causa pública tudo o que tinha, em prejuízo da própria família. Até prova em contrário temos de estar unidos à volta dele para levar este processo até ao fim."