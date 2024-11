Finalistas do 'Liceu' vivem dia memorável com a Bênção das Capas

Várias centenas de estudantes da Escola Secundária Jaime Moniz viveram hoje um momento marcante da sua vida escolar. Cumprindo a tradição, vestiram-se a rigor para a celebração da Bênção das Capas, um acontecimento sempre vivenciado com grande entusiasmo pelos finalistas e respectivas famílias.

Ladeados pela madrinha dos finalistas, a docente Sónia Maciel, bem como da presidente do conselho executivo da ESJM, Ana Isabel Freitas, a comissão abriu o desfile até à Sé do Funchal, onde o Vigário Geral da Diocese do Funchal, Cónego Marcos Gonçalves, celebrou a Eucaristia, abrilhantada com o coro de jovens do Liceu, orientado pela professora Susana Vieira.

A comissão de finalistas, presidida por Luna Diegues, e colegas Guilherme Costa, Afonso Viveiros, Leonor dos Santos e Madalena Simões, tem feito os preparativos para este dia, com alguma antecedência, sempre em articulação e colaboração com o conselho executivo, bem como com a orientação do sacerdote responsável pela Pastoral da Juventude, Padre Carlos Almada, dada a celebração eucarística na Sé do Funchal.

Logo pelas 13 horas, os jovens foram cativando o olhar da comunidade que viram as capas negras desfilando pela cidade, com amigos e familiares. Os sorrisos estampados nos rostos mostraram bem a euforia que tem dominado os jovens finalistas que estão a terminar o ensino secundário e a desenhar outros projectos de vida, na universidade ou no mundo do trabalho.

No percurso do Liceu até à Sé, a cidade quase que ficou em suspenso para acompanhar, com o olhar, os jovens estudantes, aprimorados e felizes com a efeméride. Dispararam as fotografias e até os turistas interromperam o tradicional passeio citadino para contemplar. A comunidade cria empatia com o acontecimento sempre vivido com comoção e orgulho.

O histórico Liceu Jaime Moniz foi pioneiro na celebração da Bênção das Capas, tendo depois sido seguido pelos demais estabelecimentos escolares do arquipélago, sendo hoje um acontecimento vivido com grande entusiasmo por todos os finalistas do ensino secundário (12.º ano). Uma tradição que, deve dizer-se, só é vivida no arquipélago da Madeira.

Na celebração eucarística, o Cónego Marcos Gonçalves congratulou os finalistas e procurou incutir-lhes os valores cristãos da responsabilidade e do sucesso futuro, fruto do trabalho. Também a presidente da comissão de finalistas, Luna Diegues, agradeceu à escola, colegas e família o apoio decisivo aos alunos para cumprirem esta etapa inesquecível. Também a madrinha teceu palavras de encorajamento aos jovens e agradeceu a todos quantos colaboraram neste dia tão especial.

Após a cerimónia religiosa, seguiu-se o convívio entre todos e os momentos para as fotografias, no átrio da Sé.

Esperado sempre com muita expectativa pelos jovens é o encontro de confraternização desta noite, na Discoteca Vespas, que promove uma 'After Party', fechando assim com muita alegria e confraternização um dia especial.