Machico é 'Município Amigo do Desporto' e 'Autarquia Solidária'

A Câmara Municipal de Machico recebeu, no passado dia 2 de Dezembro, os galardões de 'Município Amigo do Desporto' e de 'Autarquia Solidária', no XXIV Seminário dos Municípios Amigos do Desporto e VII Seminário das Autarquias Solidárias, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira.

O presidente da autarquia marcou presença no evento, apontando, segundo nota à imprensa, que a Câmara Municipal "tem feito uma clara aposta nas iniciativas desportivas, de modo a promover a prática desportiva e promover o concelho através de eventos de projeção nacional e internacional, como é o caso do Madeira Island Ultra Trail - MIUT ou o Ultra Madeira. No que concerne a área social, destacam-se projectos como o cartão ABEM ou a entrega de equipamentos de ajudas técnicas a pessoas com mobilidade reduzida".

Estes reconhecimentos pretendem enaltecer a qualidade das intervenções das autarquias, reforçando o impacto positivo que os seus programas e actividades têm nas comunidades locais, numa cerimónia que decorre anualmente.