USAM solidária com a "Jornada de Luta Nacional"

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) emitiu uma nota, esta sexta-feira, para dar conta que "está solidária e associa-se no dia hoje à concentração que decorre junto à Assembleia da República a partir da 11h00, sob o lema 'Pelo aumento dos salários e pensões, pela defesa dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, pelo direito à saúde, educação e habitação".

Para a USAM, "a situação do país, que não é diferente do que se passa na Região, continua marcada pelo agravamento das condições de vida da maioria da população, fruto dos baixos salários e reformas e do aumento do custo de vida" e "ao mesmo tempo os grandes grupos económicos acumulam a cada dia que passa mais riqueza, à custa da exploração dos trabalhadores e de quem trabalha".

Para o os sindicatos, "na proposta de Orçamento do Estado (para 2025) faltam respostas e medidas que os trabalhadores exigem e o País precisa", uma vez que "fragiliza a prestação pública em áreas como o SNS, a Escola Pública, a Protecção Social, os Transportes, a Administração Local e Regional, a Cultura, a Justiça e a Habitação e transforma direitos sociais dos trabalhadores e população em oportunidades de negócio para os grupos económicos e financeiros", elenca.

Por isso, acreditam que "é possível viver melhor no nosso país e na nossa Região", com os trabalhadores a precisarem de "respostas no imediato, está nas suas mãos defender os seus direitos", apelam à luta.