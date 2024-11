‘Abraço Solidário’ de Londres realiza evento sócio-caritativo

O movimento ‘Abraço Solidário’ promove está noite um jantar natalício de angariação de fundos que está a decorrer no salão do Scalibrini Centre no centro de Londres.

A emigrante madeirense, Zita da Silve, preside ao movimento solidário que apoio várias instituições, famílias e jovens mais carênciados quer no Reino Unido, quer em Portugal continental e também várias instituições e famílias da Ilha da Madeira que já foram beneficiadas em anos anteriores.

“Para além deste evento realizam todos os meses um jantar mensal, mas o desta noite é o evento segundo maior que o nosso movimento organiza para ajudar várias causas neste Natal que se aproxima salientou a responsável pelo ‘Abraço Solidário’ natural da Ribeira Brava.

O evento conta com cerca de duas dezenas de emigrantes e ainda marca a presença do Cônsul Geral de Portugal em Londres, Manuel do Vale e o adido Social da Embaixada de Portugal em Londres, Fernsndo do Sousa e dos padres católicos da comunidade de Scalibrini.