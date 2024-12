Muitos sorrisos arrancados em gala solidária

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) recebeu, hoje, a Gala ‘Sorrisos de Natal’. Uma iniciativa organizada pelo canal Naminhaterra Tv, em parceria com o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, numa coprodução com a Câmara Municipal do Funchal.

O evento solidário visou angariar fundos para a Associação Acreditar, que apoia crianças e jovens com cancro e as suas famílias.

Toda a receita angariada será revertida para a associação, que há três décadas luta para garantir que as crianças com cancro tenham as mesmas oportunidades de sobrevivência e desenvolvimento saudável.

A Gala 'Sorrisos de Natal' contou com uma programação recheada de momentos de música, dança e teatro.