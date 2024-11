Beatriz Viríssimo eleita presidente da JP Machico

Beatriz Viríssimo foi eleita nas eleições para a concelhia de Machico da Juventude Popular (JP), estrutura de juventude do CDS-PP Madeira.

Neste que será o primeiro mandato de Beatriz Viríssimo a liderar a concelhia, será acompanhada pelo vice-presidente: Pedro Luz, pelo secretário Diogo Viveiros e pelos vogais: Paulo Pinheiro e Nicole Viríssimo.

Tenho o desejo de representar a juventude de Machico e trazer uma nova visão de uma geração em transformação. Quero expor os problemas que os jovens encontram no acesso ao primeiro emprego e, consequentemente, à emigração forçada e comprometo-me a apoiar os jovens em Machico nas suas necessidades e na promoção da igualdade de oportunidades para todos os jovens do concelho Beatriz Viríssimo, líder da JP Machico

"Com a época natalícia aproximar-se”, Beatriz Viríssimo, garante que a concelhia da JP de Machico “já está a preparar uma acção de solidariedade no concelho”. Finalmente, a presidente eleita da JP de Machico, pretende ainda "incentivar a participação dos jovens na vida política do concelho e convida todos os jovens a se unirem à JP, para juntos pensarmos e superarmos os desafios da nossa geração".