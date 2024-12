Comunidade madeirense em Jersey lamenta morte de monsenhor Nicholas France

A comunidade madeirense em Jersey está de luto pela morte de monsenhor Cânon Nicholas France, o antigo pároco da paróquia de São Tomás, na capital de Jersey, que ajudou os emigrantes e a ilha da Madeira em diversas situações por cerca de duas décadas até à sua aposentação, em 2018.

O padre católico foi vítima de doença e criou a associação Cáritas na ilha do Canal, tendo angariado no 20 de Fevereiro de 2010 mais de 140 mil euros para ajudar diversas famílias madeirenses atingidas pela aluvião, na sua grande maioria da Ribeira Brava.

O sacerdote promoveu o ensino da língua portuguesa e ensino do inglês aos emigrantes, ajudou várias famílias emigrantes através da associação São Vicente de Paulo, incentivou o grupo folclore madeirense de Jersey e começou com as celebrações das missas em português. Estas são as diversas lembranças que o DIÁRIO recolheu dos emigrantes madeirenses naquela Ilha do Canal.

O padre Bernardino Trindade, pároco da Ribeira Brava, que conheceu e colaborou com o monsenhor Nicholas em Jersey, disse que foi um grande amigo da comunidade madeirense em Jersey. “Posso dizer que não só ajudou a comunidade madeirense como toda a comunidade estrangeira", evoca.

Uma outra realidade que preocupava monsenhor Nicholas, referiu o padre Bernardino, é que “muitos dos emigrantes sabem ler e escrever inglês e outros nem por isso, então é nessa dimensão que ele foi importante, na aprendizagem da língua inglesa. E ia acolhendo toda a gente na paróquia francesa de São Tomás, que é a paróquia principal da ilha do Canal".

Lembra ainda o sacerdote madeirense que “ele conseguiu criar um 'welcome centre', um local de boas vindas para os estrangeiros e de uma forma especial os madeirenses beneficiaram desse espaço, que até tinha uma cafeteira dirigida por portugueses.

Já na na dimensão sócio-caritativa, foi através da Associação São Vicente Paulo que ajudou muitos portugueses, na distribuição e na recolha de alimentos.

Por outro lado, na acção pastoral colocou vários emigrantes madeirenses à frente dos mais diversos serviços pastorais da paróquia de Jersey, incentivou a criação do Grupo Folclore Madeirense de Jersey, um a escola de ensino e português, recorda o padre Bernardino Trindade.

O sacerdote lembra ainda que o Monsenhor Canon France tinha uma boa relação de cooperação com as diversas autoridades quer em Jersey bem como na Madeira e que visitou muitas vezes ficou na paróquia da Ribeira Brava e ajudou no processo da geminação das cidades de Saint Helier e do Funchal.

“Foi um grande amigo da comunidade portuguesa e específico dos emigrantes madeira. Eu próprio não posso esquecer o todo o bem que realizou pelos nossos madeirenses e os restantes emigrantes portugueses em Jersey", disse o padre Bernardino.

Missas em portugês

A assistência pastoral em português, foi o Monsenhor Nicholas France quem incentivou a celebração das missas em Português devido ao grande número que emigrantes portugueses e visto que não sabiam ler nem escrever em inglês, as pessoas com idade mais avançada, mas que gostariam, precisavam e necessitavam da assistência pastoral em português. Começou com as celebrações em português às 15h aos domingos, porque a maior parte do pessoal trabalhava na hotelaria e nas quintas e por isso, estavam livres após a hora do almoço.

São várias as homenagens que estão a ser prestadas a monsenhor Canon Nicholas France, ex-reitor católico de Jersey, que morreu aos 81 anos.

O seu sucessor, cónego Dominic Golding, disse: “Muitos de nós valorizamos por muito tempo o ministério de Monsenhor Nicholas. O seu trabalho pastoral em Jersey tocou a vida de muitas pessoas. Ele viveu sob a orientação do evangelho.

Poucos meses antes da sua reforma e para o 50.º aniversário da sua ordenação, monsenhor France viajou a Roma para se encontrar com o Papa Francisco, que lhe agradeceu pelos seus anos de serviço e dedicação à Igreja.

A Cáritas Jersey pintou um desenho do monsenhor Nicholas France e disse que o fundador da instituição de caridade descobriu a grande disparidade entre os que “têm” e os que “não têm” em Jersey e que ele “descanse em paz”.