Cônsul de Portugal salientou o espírito de união da comunidade em Londres

O novo Cônsul - Geral de Portugal em Londres, Manuel do Vale, participou no evento sócio-caritativo organizado pelo movimento ‘Abraço Solidário’, no centro da capital britânica.

“Acabei de chegar a Londres, mas já estive em Manchester, há dez anos. A maior parte da minha carreira foi feita na Europa, embora tenha cruzado várias vezes com as comunidades madeirenses”, apontou Manuel do Vale, na sua intervenção à comunidade presente no jantar solidário.

“Eu venho da África do Sul, como vocês sabem, na África do Sul existe uma forte e residente comunidade de madeirense. E, portanto, não resisto a dizer parabéns. Têm aqui uma comunidade extraordinária. Para mim é bom ver aqui todos unidos. E é um prazer estar aqui com vocês e parabéns à organização, porque eu acho que nós tendemos às vezes a separar-nos, cada um no nosso mundo, mas eu vejo aqui grande espiritualidade e isso é sempre bom de registar”, referiu o diplomata.

No evento participaram cerca de duas dezenas de pessoase contou com a presença do adido social da Embaixada de Portugal em Londres, Fernando Sousa. Esta iniciativa, é o segundo maior evento organizado pelo movimento ´Abraço Solidário`, presidido pela madeirense Zita da Silva e tem como objectivo ajudar instituições, famílias e jovens mais necessitados, quer sejam da comunidade no Reino Unido, ou até mesmo da Madeira e de Portugal Continental.