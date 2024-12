“Não nos esquecemos dos madeirenses”

À entrada para a Quinta Vigia a ministra da Justiça diz ter ficado “mal impressionada” com aquilo que viu no Centro Educativo da Madeira, no Santo da Serra, um investimento do estado na ordem dos 10 milhões de euros e que está fechado há uma década.

A governante disse “ter a consciência de muito trabalho a fazer”, referindo-se aos dossiers que estão por resolver nomeadamente ao nível da reabilitação de infraestruturas mas também no melhoramento dos meios informáticos que nalgumas casos nem os correios electrónicos funcionam, o que para a Rita Júdice é incompreensível prometendo agilizar processos.

“Não os esquecemos dos madeirenses nem da Região e foi muito importante estar cá e espero voltar em breve”, afirmou aos jornalistas, colocando como mais urgente uma solução para o Centro Educativo.

“Ter aquele equipamento desactivado é algo que não consigo conceber”, reiterou.