Sindicato dos pilotos lamenta oportunidade "perdida" em reunião com Governo

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) lamentou uma "oportunidade perdida" depois de não ter sido recebido por responsáveis políticos no Ministério das Infraestruturas e Habitação, segundo um comunicado interno, a que a Lusa teve acesso.

A estrutura sindical indicou que há mais de 40 dias que solicitou "uma reunião com o ministro das Infraestruturas e Habitação, com o propósito de apresentar formalmente a nova direção do SPAC" e se posicionar como parceiro "na solução dos desafios do setor e do país".

A direção do SPAC "foi surpreendida ao ser recebida, não por responsáveis políticos com poder de decisão, mas por adjuntos do gabinete do ministro e do secretário de Estado das Infraestruturas", algo que dizem refletir "uma falta de consideração pelo sindicato, pelos seus mais de dois mil associados e, acima de tudo, pela relevância estratégica da aviação civil para Portugal".

O SPAC disse que compreendia a ausência do ministro, tendo em conta a agenda, mas "é difícil aceitar a ausência de, pelo menos, um dos seus secretários de Estado", acrescentando que não compreende "a forma como todo este processo foi conduzido".

"A direção do SPAC agradeceu a presença dos adjuntos", deixando "total disponibilidade" para se reunir futuramente com o ministro ou secretários de Estado.

"Os pilotos sempre estiveram comprometidos com soluções sustentáveis para o setor. Lamentamos profundamente esta oportunidade perdida de diálogo sério", salientou.

Os pilotos queriam debater temas como os helicópteros de emergência médica do INEM, a ampliação da pista do aeroporto do Faial, as privatizações da TAP e da Sata e uma proposta europeia para operações de 'cockpit' com um único piloto, com "impacto na segurança das operações", salientou.