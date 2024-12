Com Morad como primeiro cabeça-de-cartaz, Summer Opening já tem bilhetes à venda

O Summer Opening "confirma um dos maiores nomes do hip-hop europeu para abrir a sua 11.ª edição" numa nota a confirmar a notícia em primeira mão do DIÁRIO na edição impressa desta quinta-feira. "O fenómeno espanhol Morad será o cabeça de cartaz do dia 17 de Julho", refere.

Para quem não conhece, "Morad vem de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) e, actualmente, conta com cerca de 12,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 biliões de visualizações no YouTube. O seus sucessos incluem 'Pelele', 'Sigue' e a colaboração com o produtor argentino Bizarrap. Com letras autênticas e uma sonoridade que mistura rap, trap e influências da cultura de rua, Morad conectou-se instantaneamente com uma geração inteira, conquistando fãs ao redor do mundo".

Para 2025, o artista "traz uma tour europeia que já conta com várias datas esgotadas, sendo o Summer Opening, até ao momento, a única data confirmada para Portugal", realça a organização. "O regresso a um país onde já conquistou vários palcos, como foi o caso de um Coliseu de Lisboa completamente esgotado na sua última passagem em 2023", recorda.

Saiba pois que os bilhetes já estão disponíveis em summeropening.pt, nas lojas Coral (Funchal e Ribeira Brava), no Forum Madeira (balcão de informações), Fnac, Worten e Ticketline.