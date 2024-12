Madeira tem mais de 360 terrenos rústicos à venda

A Madeira tem, neste momento, 364 terrenos rústicos à venda, sendo das regiões com menor oferta, ainda assim superior à ilha de São Miguel, mas bem abaixo do distrito de Faro, Porto ou Aveiro, por exemplo, sendo que só no concelho de Castelo Branco há mais terrenos rústicos no mercado do que em toda a ilha.

"No seguimento da recente alteração à lei dos solos, implementada pelo Governo, que permite a conversão de terrenos rústicos em lotes urbanos para construção de habitação a preços acessíveis", o portal idealista acaba de publicar "uma análise detalhada sobre a oferta e os preços de terrenos rústicos em Portugal", realça hoje em nota.

Assim, em Portugal, "há 11.493 terrenos classificados como rústicos, dos quais cerca de um terço se concentra nos distritos de Faro (1.444), Porto (1.250) e Aveiro (1.017)", sendo que o "distrito de Lisboa aparece em quarto lugar com 967 terrenos rústicos no mercado", informa o idealista. Este "ranking também é liderado pelos concelhos de Castelo Branco (435), Loulé (340), Santa Maria da Feira (290), Vila Nova de Gaia (257), Silves (203) e Sintra (201)".

E acrescenta que "é nas ilhas portuguesas onde há menos oferta de solos rústicos para comprar – à excepção da ilha da Madeira, onde há 364, e da ilha de São Miguel, nos Açores (215)", frisa, sendo certo que em termos de concelhos, no arquipélago da Madeira, 27% dos terrenos rústicos à venda estão em Santa Cruz, seguido do Funchal com quase 18%.

"Em Lisboa, o preço dos terrenos rústicos é de 1.500 euros/m², enquanto em Almodôvar e Mértola (Beja), é de apenas 0,7 euros/m², o mais baixo do país", aponta. Neste particular, Ponta do Sol tem os preços por metro quadrado mais altos da Madeira, 127,6 euros/m2, seguido da Calheta com 123,7 euros/m2.