Revisão do PDM atrasa venda de terrenos do golfe

A fase da alienação da parte imobiliária do Campo da Ponta do Pargo só deverá avançar no próximo ano. Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste justifica a demora com o facto de estar dependente da aprovação da nova versão do Plano Director Municipal da Calheta. A construção avança com enchimento das lagoas. A relva chega em Março. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 26 de Novembro.

"CMF não vai reflectir nos consumidores de água os aumentos pedidos pela ARM" é outra das notícias que merecem também destaque de capa nesta edição. Novidade é revelada pela presidente da autarquia do Funchal, Cristina Pedra, no dia em que este assunto vai ser debatido na reunião da Associação de Municípios.

No Turismo, "Porto de Lisboa é de novo o Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa". Consórcio LPC, que gere a infra-estrutura e é presidido por Carolina Catanho da Silva, em representação do Grupo Sousa, tem ajudado a reforçar a notoriedade que permite voltar a ganhar o troféu.

"Ala Tropical do Jardim Botânico ainda não passou do papel" é o tema da rubrica 'No Rasto de" desta terça feira.

A 'fechar em beleza' a primeira página de hoje: "Estilista nacional Gonçalo Peixoto vem ao Moda Madeira".

