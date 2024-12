Donos de cães votaram mais Trump e Harris teve sucesso em mulheres com gatos

O presidente eleito Donald Trump conquistou pouco mais de metade dos eleitores que têm gatos ou cães, com uma grande ajuda dos donos de cães, de acordo com uma sondagem com mais de 120 mil eleitores.

Os donos de cães eram muito mais propensos a apoiar o republicano do que a vice-presidente democrata Kamala Harris, enquanto o apoio de donos de gatos foi dividido entre os dois candidatos, segundo a AP VoteCast, uma sondagem abrangente a mais de 120.000 eleitores de todo o país.

Cerca de dois terços dos eleitores afirmaram possuir um cão ou um gato, mas os donos de animais de estimação não costumam receber muita atenção por parte dos políticos.

Este ano, no entanto, as declarações do companheiro de corrida de Trump, o senador do Ohio JD Vance, sobre "mulheres com gatos e sem filhos" tornaram-se brevemente um problema de campanha, de tal forma que Taylor Swift manifestou o seu apoio a Harris na rede social Instagram em setembro assinando como "Taylor Swift Childless Cat Lady".

Harris acabou por ganhar de forma decisiva o apoio das mulheres que possuíam um gato, mas não um cão.

Ainda assim, estes eleitores representavam uma fatia relativamente pequena do eleitorado, e os donos de animais de estimação, no seu conjunto, não pareceram punir os republicanos pelas observações de Vance.

Harris obteve sucesso com donas de gatos, mas não com homens que possuíam gatos

Sem filhos ou não, as mulheres que só possuíam um gato eram mais propensas a apoiar Harris do que as donas de cães ou as eleitoras que tinham um gato e um cão.

Cerca de 6 em cada 10 mulheres que possuíam um gato, mas não um cão, apoiavam Harris, de acordo com a AP VoteCast. A democrata teve um desempenho semelhante entre as mulheres que não possuíam qualquer tipo de animal de estimação.

O seu sucesso com mulheres que eram donas de gatos não se traduziu em homens. Trump conquistou por pouco o apoio de homens que apenas possuíam gatos, com pouco mais de metade desses eleitores a apoiarem-no.

É impossível saber o quanto as declarações de Vance influenciaram o sucesso de Harris junto de mulheres que só tinham gatos, mas a maioria destes eleitores tinha uma opinião "muito" ou "um pouco" desfavorável sobre Vance, referiu a Associated Press (AP), autora da sondagem.

Mulheres só com gatos eram mais propensos a não gostar do que as mulheres que só têm cães ou as mulheres que têm cães e gatos. Eram também mais propensas do que as eleitoras em geral a ter uma visão negativa de Trump e do Partido Republicano.

Uma explicação simples para a divisão é que as mulheres que eram donas de gatos nunca estiveram muito inclinadas a votar em Trump, mesmo antes de os comentários de Vance terem ressurgido.

De acordo com a AP VoteCast, apenas cerca de 4 em cada 10 eleitoras que apenas possuíam um gato eram republicanas.

O resultado das eleições de 2024 sugere que os democratas podem ter algum trabalho a fazer com os donos de cães. Os eleitores que possuíam um cão, incluindo aqueles que também possuíam um gato, eram mais propensos a apoiar Trump e representavam uma maior fatia do eleitorado.

Embora a campanha de Trump não tenha feito aos donos de cães os mesmos apelos que a campanha de Harris fez aos donos de gatos, Trump alegou falsamente que os imigrantes no Estado de Ohio estavam a roubar e a comer cães e gatos.

Mas, tal como aconteceu com as observações de Vance, não há provas de que as declarações de Trump tenham influenciado as decisões dos donos de animais de estimação.