Trump nomeia sogro de uma das filhas como conselheiro para o Médio Oriente

O Presidente eleito dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou hoje a nomeação do empresário americano-libanês Massad Boulos, pai de um dos seus genros, como seu conselheiro para o Médio Oriente.

"Massad é um bom negociador e um firme defensor da PAZ no Médio Oriente. Será um firme defensor dos Estados Unidos e dos seus interesses", escreveu o futuro Presidente norte-americano na sua rede social, Truth Social, numa altura em que o conflito entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas está a minar a região há mais de um ano.

Boulos é pai de Michael Boulos, casado com Tiffany, filha do meio de Donald Trump. Esta nomeação surge 24 horas depois de o ex-Presidente republicano ter apontado Charles Kushner, genro da sua filha Ivanka, como candidato a embaixador dos EUA em Paris.

O pai e o avô de Boulos eram figuras políticas libanesas e o seu sogro financiava o Movimento Patriótico Livre, um partido cristão alinhado com o grupo xiita libanês Hezbollah, mas Boulos mantém boas relações com a maioria dos partidos da complexa cena política libanesa.

Boulos não só é amigo de Suleiman Frangieh, um aliado cristão do Hezbollah e candidato do movimento à presidência libanesa, como também mantém contactos com o Partido das Forças Libanesas, uma fação cristã radicalmente oposta ao partido das milícias xiitas libanesas.

O agora nomeado era um dos nomes que os meios de comunicação social norte-americanos davam como certo para a nova administração de Trump, que toma posse em 20 de janeiro.