Associação resgata cães doentes

A Ajuda a Alimentar Cães juntamente com o Abrigo de Machico resgataram dois cães doentes a viver num local conspurcado. O caso foi denunciado à Provedoria do Animal.

Segundo uma publicação nas redes sociais, a associação conta que já tinha conhecimento do caso desde Junho. "Desde essa altura estivemos pessoalmente no local com o Abrigo e temos dado a oportunidade da tutora melhorar as condições. Melhorou uma vez e dizia que gostava dos animais".

" Isto não é gostar de animais. Acabaram-se as oportunidades. Na semana passada vimos que estes animais continuavam em sofrimento, doentes e o local continuava conspurcado. Deitámos água fresca, alimentamos os cães e informamos o Abrigo. Foram várias as tentativas de contacto com a tutora, sem resposta. O local estava no mesmo estado como deixamos, isto significa que não apareceu ninguém durante uma semana", relata.

O Abrigo de Machico deslocou-se, novamente, ao local onde verificou as condições em que os animais se encontravam, contactando a Ajuda a Alimentar Cães para auxiliar no resgate. "Estes animais não poderiam continuar a viver naquelas condições", lê-se na publicação.

Os cães foram desparasitados interna e externamente. A fêmea foi esterilizada.

"O pequenote Bolo do Caco e a Xana estão agora à responsabilidade do Abrigo de Machico que estão sem espaço para eles. Estão neste momento numa clínica e é mais do que urgente eles saírem dali", conta a associação.

"O Bolo do Caco tem 9 anos e a Xana tem 4 anos. Caso queira conhecer algum deles envie por mensagem o seu contacto e nós enviamos ao Abrigo de Machico. Por favor ajudem-nos a encontrar um final feliz para estes animais", remata.