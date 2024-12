Trump escolhe Kash Patel para director do FBI

O futuro presidente norte-americano eleito Donald Trump propôs Kash Patel para diretor do FBI, procurando tornar a agência federam aliada e com o propósito de livrar o governo de alegados conspiradores.

Este é o mais recente teste de Trump para saber até que ponto os senadores republicanos irão na confirmação dos seus nomeados.

"Tenho o orgulho de anunciar que Kashyap 'Kash' Patel será o próximo diretor do Federal Bureau of Investigation [FBI)", a polícia federal dos Estados Unidos, anunciou Trump no sábado à noite na rede Truth Social.

"Kash é um brilhante advogado, investigador e lutador do 'America First' que passou a sua carreira a expor a corrupção, a defender a Justiça e a proteger o povo americano", sintetizou o presidente eleito.

Esta nomeação está em linha com a visão de Trump de que as agências governamentais exigem uma transformação radical, depois de anos a ser alvo de investigações federais que acompanharam a sua primeira Administração e que mais tarde levaram à sua acusação

Patel "desempenhou um papel fundamental em revelando a Rússia, Rússia, da farsa da Rússia, posicionando-se como um defensor da verdade, da responsabilidade e da Constituição", escreveu Trump no sábado à noite.

Ainda não está claro se Patelpoderá ser confirmado, mesmo por um Senado liderado pelos republicanos, embora Trump também tenha levantado a perspetiva de usar o 'recess appointment' - ato em que o Presidente nomeia alguém para um cargo público quando o Senado está em recesso, ou seja, em suspensão das suas atividades - para fazer valer as suas escolhas.