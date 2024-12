Saiba como evitar que o seu gato destrua a árvore de Natal

O Natal é a época do ano preferida de muitos madeirenses, mas também dos seus animais de estimação.

Não há gato que resista às decorações de Natal e nenhuma árvore escapa a estes felinos.

Uma bola pendurada é sempre motivo de brincadeira, mas o pinheiro pode também servir de arranhador e ser um óptimo local para trepar. Há também gatos que a utilizam como esconderijo ou para dormir. A verdade é que poucas são as árvores que chegam intactas ao dia 25 de Dezembro e são muitas as pessoas que optam por fazer uma árvore bem simples para evitar estes episódios recorrentes, pois os gatos olham para as elas como um verdadeiro parque de diversões.

Mas há técnicas que podem ajudar a evitar que o seu gato destrua a árvore de Natal.

A RFM publicou recentemente cinco dicas para afastar estes felinos do pinheiro.

Papel de alumínio é um bom aliado

Os pinheiros naturais são tóxicos para o gato, por isso mais vale ter uma árvore artificial, de preferência pequena.

Pode enrolar papel de alumínio em redor do tronco porque os gatos não gostam de arranhar alumínio e assim não escalam a árvore.

Base sólida

Certifique-se de que a árvore está bem estável. Reforce ou prenda a base, pois é a única forma de evitar que o gato a derrube.

Decoração simples

Opte por decorar a árvore com bolas de plástico e esqueça o vidro. Tente esconder os fios das luzes para chamar menos a atenção do felino.

Decoração só para o gato

Um arranhador decorado com fitas ou uma caixa cheia de papel brilhante pode distrair o seu gato do foco principal: a árvore de Natal

Limão ou laranja podem ajudar

Os gatos não gostam de cheiro de citrinos. Aproveite para borrifar repelente com aroma de limão ou laranja na base da árvore de Natal.

Treine-o

Ofereça um paté ou petisco para ensinar ao gato que a árvore de Natal não é um local para brincar.