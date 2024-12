PR cabo-verdiano visita Portugal para centenário de Mário Soares e encontros com diáspora

O Presidente cabo-verdiano desloca-se a Portugal, na sexta-feira, para participar nas celebrações do centenário do nascimento de Mário Soares e encetar contactos com a diáspora, disse à Lusa fonte da presidência.

José Maria Neves vai discursar numa sessão evocativa, no sábado, na Fundação Calouste Gulbenkian Gulbenkian, em Lisboa, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa e do presidente do Conselho Europeu, António Costa.

O líder histórico dos socialistas espanhóis, Felipe Gonzalez, e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vão enviar mensagens para a cerimónia.

No evento será lançado o volume 3 da Coleção Obras de Mário Soares - "Escritos da Resistência".

José Maria Neves destacará o papel "do antigo Presidente e primeiro-ministro de Portugal ao impulsionar fortemente as relações bilaterais com Cabo Verde, bem como a parceria especial que veria a ser estabelecida com a União Europeia".

Mário Soares foi um dos negociadores da independência de Cabo Verde e "deixou um importante legado nas diferentes frentes em que atuou, na luta antifascista, pela liberdade e democracia, bem como na governação e Presidência da República Portuguesa", acrescentou fonte da chefia de Estado cabo-verdiana.

Durante a viagem a Portugal, José Maria Neves vai ainda visitar o município de Oeiras, para encontros com a comunidade cabo-verdiana.