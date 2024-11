Quinta Vigia retoma ciclo de encontros partidários Albuquerque já convidou autarcas, por agora só do PSD, para almoços de confraternização na residência oficial do Governo, para pedir e distribuir apoios. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 28 de Novembro.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Recuperação de espécies endémicas únicas IFCN vai reintroduzir, no Bugio, caracóis que se julgavam extintos há mais de um século.

Outros destaques:

Jovens consomem menos substâncias nocivas A prevalência no álcool, drogas ilícitas, tabaco e apostas on-line diminuiu em 2023 na Madeira, que registou valores inferiores ao todo nacional. Mas os problemas relacionados com bebidas e estupefacientes aumentaram e superam a média do país.

Privados criam Associação de Turismo do Monte A estimativa é que as receitas cresçam 42% até 2030, atingindo os 72,4 milhões de euros.

E, por fim, ACIF condena proposta socialista para o CINM.

