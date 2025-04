'Calheta SoundsCool' regressa ao Paul do Mar com aposta na diversidade cultural

O Paul do Mar volta a receber o festival 'Calheta SoundsCool', anteriormente denominado 'SoundsGood', no dia 3 de Maio, com o recinto a abrir pelas 17 horas. Este será um evento solidário, uma vez que, o valor dos bilhetes reverte para a Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A festa, que se deverá estender até às 2 horas, aposta na diversidade cultural. O evento, que foi apresentado esta manhã, contará com o Coletivo Gira, vindo do Brasil; La Tremenda Sonora; Uprising Reggae Band, com um tributo a Bob Marley; e ainda a banda Ferro Gaita, vinda de Cabo Verde.

Segundo a organização, o festival abre com "uma roda de samba fora do palco, logo na abertura do recinto", que terá "como pano de fundo o emblemático pôr-do-sol do Paul do Mar, um verdadeiro ex-libris da ilha.

Para o presidente da Câmara Municipal da Calheta, este evento "mostra a dinâmica cultural da Calheta e a diversidade da sua oferta". "Este é o caminho certo. Temos parcerias de muitos anos e este estilo de músicas a que muita gente não estava habituada, mostrou que pela diferença nós também marcámos a nossa posição. Acreditámos bem e estamos a apresentar um festival internacional na freguesia do Paul do Mar", assume Carlos Teles, que fala num “excelente cartaz” é também a oportunidade para “vincar a solidariedade que existe em todo este evento".

“Juntos, queremos mostrar que a luta contra o cancro também pode ser feita com arte, com música, com movimento e, acima de tudo, com união!, acrescentou, por seu lado, o presidente da delegação da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa.

Já o presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, Paulo Sérgio, onde decorrerá o festival, agradeceu a renovação da aposta da freguesia para fazer acontecer este evento, fazendo notar as condições únicas que a mesma tem para estes eventos e abordou também o impacto económico que este evento tem na freguesia.

Os bilhetes estão disponíveis na Ticketline e também vão estar na entrada do recinto, no próprio dia. Todas as novidades sobre o festival podem ser acompanhadas através das redes sociais oficiais em @calhetasoundscool (Instagram e Facebook).