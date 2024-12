Real Madrid perde em Bilbau com mais um penálti falhado de Mbappé

O Real Madrid perdeu hoje em San Mamés, frente ao Athletic Bilbau, por 2-1, em jogo antecipado da 19.ª jornada da Liga espanhola de futebol, desperdiçando oportunidade de reduzir para um ponto atraso para o líder FC Barcelona.

A equipa basca foi a primeira a marcar, aos 53 minutos, por Alex Berenguer, a aproveitar uma confusão na área madridista para inaugurar o marcador, enquanto Kylian Mbappé introduziu a bola na baliza contrária, mas em fora de jogo.

De resto, o craque francês voltou a estar em destaque pela negativa, ao desperdiçar um penálti, aos 68 minutos, que poria o resultado em 1-1, depois de ter falhado outro frente ao Liverpool, em Anfield Road, na quinta jornada da 'Champions'.

No entanto, o empate acabaria por chegar, pelo internacional inglês Jude Bellingham, aos 78 minutos.

A igualdade só durou, porém, dois minutos, visto que Gorka Guruzeta fez o 2-1, aos 80, depois de uma perda de bola comprometedora do médio uruguaio Fede Valverde, que deixou o avançado basco na cara do guarda-redes Thibaut Courtois.

Este jogo da 19.ª jornada foi antecipado porque o Athletic Bilbau, vencedor da Taça do Rei, e Real Madrid, campeão espanhol, vão disputar a Supertaça de Espanha em 08 e 09 de janeiro de 2025, na Arábia Saudita, juntamente com o Maiorca, finalista vencido da Taça do Rei, e o FC Barcelona, na condição de vice-campeão.

Com este resultado, o Real Madrid enjeitou a oportunidade de reduzir para um ponto a distância para o líder FC Barcelona, que segue em primeiro com 37, em 16 jogos, contra 33 da equipa 'merengue', em 15. O Athletic é quarto, com 29, em 16.