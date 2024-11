Portugal perde com a Polónia com Jéssica Ferreira a ser a 'MVP'

A seleção portuguesa feminina de andebol voltou a perder hoje no Grupo C da ronda preliminar do Campeonato da Europa, ao ser derrotada pela Polónia 22-21, ficando em situação complicada de seguir em frente para o 'main round' da competição

Em Basileia, na Suíça, a equipa portuguesa já perdia ao intervalo por 11-10, tendo se mantido sempre perto das polacas no marcador, mas sem conseguir passar para a frente do mesmo, mantendo o golo de desvantagem no final.

Apesar do desaire referência para a guarda-redes madeirenses Jéssica Ferreira que acabou por ser a melhor jogador em campo, recebendo assim o prémio MVP do encontro.

Já as restantes madeirenses que integram a selecção, Isabel Gois, a outra guarda-redes também esteve em campo nos minutos iniciais do encontro, assim como a lateral Beatriz Sousa onde veio apontar um golo nos seis remates que realizou.

A seleção lusa está a disputar o Campeonato da Europa pela segunda vez, depois de estreia em 2008, e defronta na derradeira ronda a França, numa fase em que passam os dois primeiros de cada 'poule', pelo que a tarefa do conjunto luso afigura-se muito difícil.