Comissão de inquérito sobre os incêndios é uma "perda de tempo" para Pedro Ramos

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil considera a comissão de inquérito sobre os incêndios, que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira uma "perda de tempo".

Pedro Ramos atribui, inclusive, a essa comissão a demora na divulgação do relatório sobre o fogo que consumiu mais de cinco mil hectares de terreno no passado mês de Agosto, afectando quatro concelhos.

Foi à margem da entrega de uma ambulância para transporte de doentes não urgentes ao Serviço Regional de Saúde (SESARAM), no início da tarde desta segunda-feira, que o governante recusou qualquer confusão ou desacordo entre as suas declarações e as do presidente do conselho directivo do Serviço Regional de Protecção Civil a respeito do referido documento e da sua conclusão.

Pedro Ramos rejeita que o relatório esteja na gaveta e fala, antes, em "desinformação que persistentemente tem vindo a ser divulgada", já que, sustenta, o mesmo ainda não está pronto.

"O relatório não pode estar pronto porque neste momento ainda decorre uma comissão de inquérito que eu não sei quais são os objectivos, mas serão apenas aproveitamento político", disse aos jornalistas, salientando que a referida comissão "não vai levar a lado nenhum".

Pedro Ramos contraria, assim, o que disse António Nunes, responsável máximo da Protecção Civil regional, organismo sob sua tutela, quando aquele disse aos deputados dos parlamento madeirense que o documento já estava finalizado desde o dia 16 de Outubro.